Палестина прекращает контакты с Израилем и сокращает координацию в сфере безопасности

Такое решение принято на экстренном совещании в Рамалле

КАИР, 3 июля. /ТАСС/. Руководство палестинской автономии приняло в понедельник решение о прекращении всех контактов с израильскими властями и дальнейшем сокращении сфер, в которых стороны координировали действия по вопросам безопасности. Об этом говорится в документе, принятом на экстренном совещании в городе Рамалле на Западном берегу реки Иордан.

"На совещании было принято постановление о прекращении всех контактов и встреч с израильской стороной и дальнейшем снижении уровня координации в сфере безопасности", - говорится в документе, который процитировало агентство Wafa. В нем также подтверждается "право палестинского народа на самооборону" и указывается, что "миссия [палестинских] властей заключается в защите палестинцев".

Как отметил официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна, "так как Израиль не выполняет договоренности о координации, принятые на встречах в Акабе и Шарм-эш-Шейхе, палестинцы объявляют, что эти соглашения бесполезны и более не существуют".

Руководство автономии также решило "незамедлительно обратиться в Совет Безопасности ООН с требованием выполнить резолюцию о международной защите палестинского народа" и призвать Международный уголовный суд "ускорить принятие решений по переданным ему делам о преступлениях Израиля против палестинского народа".

Заседание в Рамалле состоялось после того, как в ночь на понедельник ВС Израиля начали масштабную операцию в городе Дженин и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. По данным израильской радиостанции "Кан", целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега. По последним данным Минздрава Палестины, в результате спецоперации Израиля в Дженине погибли восемь человек, около 50 получили ранения, среди них не менее 10 находятся в критическом состоянии.