В Ливии назвали решением кризиса в республике выборы без условий и препятствий

Командующий национальной армией Халифа Хафтар считает, что "настало время, чтобы предпринять реальные шаги для решения вопроса о справедливом распределении доходов от нефти между всеми регионами"

КАИР, 4 июля. /ТАСС/. Политический кризис в Ливии может быть решен путем проведения всеобщих парламентских и президентских выборов без каких-либо предварительных условий для кандидатов и препятствий на пути их организации. Такое мнение высказал в понедельник командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

"Истинное решение ливийского вопроса заключается в проведении выборов без условий и препятствий", - указал Хафтар, слова которого процитировал телеканал Asharq.

Кроме того, по убеждению главы ЛНА, в Ливии "настало время, чтобы предпринять реальные шаги для решения вопроса о справедливом распределении доходов от нефти между всеми ливийскими регионами". Хафтар также считает, что "стране необходимо сформировать высший финансовый комитет, который будет управлять средствами государства на справедливой основе".

Минувшим вечером глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри заявил, что парламентские и президентские выборы в Ливии должны быть проведены не позже середины марта следующего года. Он обещал, что Высший госсовет и парламент "на этой неделе опубликуют дорожную карту по организации выборов, на основе которой должно быть сформировано новое правительство и определены законы для проведения предстоящих выборов".

В конце мая объединенный комитет "шесть плюс шесть", в состав которого входили представители ВГС и Палаты представителей (парламента), достиг консенсуса по срокам проведения всеобщих выборов. Тогда комитет заявил, что парламентские выборы будут проведены в декабре нынешнего года, а президентские - в январе 2024 года. Однако затем ливийский избирком потребовал, чтобы в подготовленный комитетом вариант были внесены еще некоторые изменения, чего не предполагалось перед началом его работы.

В Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и Правительство национального единства со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.