В Венесуэле заявили об решительном отвержении вмешательства ЕС во внутренние дела

В МИД республики отметили, что "на протяжении последних лет Европейский союз пытался, но не смог навязать фальшивого президента"

КАРАКАС, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы решительно отвергает вмешательство Европейского союза во внутренние дела страны и заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который подверг критике решение венесуэльских властей поразить в политических правах Марию Корину Мачадо, что не позволит ей выступить кандидатом от оппозиции на президентских выборах 2024 года.

Ранее Боррель, комментируя это решение властей республики, заявил, что "ЕС выражает глубокую озабоченность решениями, которые могут препятствовать оппозиционерам реализовывать свои фундаментальные политические права". Он отметил, что санкции, наложенные на бывшего депутата парламента и основателя движения Vente Venezuela Мачадо "углубляют длительный политический и социальный кризис в Венесуэле".

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла категорически отвергает сделанное сегодня заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которое является новым актом вмешательства во внутренние дела венесуэльских государственных органов власти", - говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД Венесуэлы.

Венесуэльский МИД напоминает, что "на протяжении последних лет Европейский союз пытался, но не смог навязать фальшивого президента" Венесуэле и вновь прибегает к "иррациональной колониальной риторике".

В заявлении МИД подчеркивается, что "законность венесуэльского избирательного процесса не зависит и не будет завесить от иностранных представителей, а зависит исключительно от суверенных решений венесуэльского народа". В этой связи внешнеполитическое ведомство потребовало от представителей ЕС "воздержаться от заявлений, которые являются вмешательством во внутренние дела и строить отношения на принципах взаимного уважения".