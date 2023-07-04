Глава МАГАТЭ посетит Южную Корею для обсуждения планов Японии по сбросу воды с "Фукусимы"

По данным агентства Yonhap, Рафаэль Гросси должен встретиться с председателем комиссии по безопасности в сфере ядерной энергетики и министром иностранных дел республики

СЕУЛ, 4 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Республику Корея с 7 по 9 июля для обсуждения результатов проверки планов Японии по сбросу воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские власти.

Заместитель главы управления координации государственной политики Республики Корея Пак Ку Ён заявил, что Гросси прибудет в Южную Корею после завершения поездки в Японию, которая состоится 4-7 июля. Визит в Японию был организован, чтобы обнародовать результаты проверки японского плана по сбросу воды в океан.

В Сеуле отметили, что глава МАГАТЭ в ходе визита на юг Корейского полуострова встретится с председателем комиссии по безопасности в сфере ядерной энергетики и министром иностранных дел. Южная Корея - одна из стран, чья общественность обеспокоена планами Японии.

На 4 июля запланирована встреча премьер-министра Японии Фумио Кисиды и Гросси, которая, как ожидается, станет одним из последних этапов согласования сброса в океан очищенной от радиации воды. Как отмечают японские СМИ, по итогам переговоров с главой МАГАТЭ Кисида рассчитывает принять окончательное решение о сроках осуществления сброса, который может состояться нынешним летом.

Проблемы воды с "Фукусимы"

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу.

Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее больших объемов - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании - операторе атомной станции Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет.