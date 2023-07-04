Посол КНР заявил о требовании Пекина остановить планы сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

По словам У Цзянхао, даже доклад МАГАТЭ не может дать санкцию на такие действия

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Китай требует от японских властей отменить планы сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" и считает, что даже благожелательный отзыв со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не может стать обоснованием для такой операции. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио посол КНР в Японии У Цзянхао.

"Япония в одностороннем порядке приняла ошибочное решение о сбросе воды, это нужно остановить, - цитирует его телеканал TBS. - Даже доклад МАГАТЭ не может дать санкцию на такие действия".

Посол подчеркнул, что Япония должна провести по проблеме радиоактивной воды на АЭС "Фукусима-1" серьезные консультации с международным сообществом. "На основе научных и транспарентных доводов, - сказал он, - нужно обсудить убедительные способы решения этого вопроса".

Находящийся в Токио с визитом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник представит премьер-министру Японии Фумио Кисиде доклад по проблеме сброса воды с АЭС "Фукусима-1". Как ожидается, в этом документе будет в целом указано на безопасность и обоснованность такой операции. Гросси предполагает затем посетить АЭС "Фукусима" и после этого совершить визиты в Южную Корею и другие страны региона, чтобы убедить их в правильности выводов МАГАТЭ.

Как будут сбрасывать воду

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" сейчас скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных там в результате удара цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что она в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий. В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительные массивы этой воды.

Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой океанской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

21 марта в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров РФ и Китая было подчеркнуто, что Москва и Пекин серьезно обеспокоены планами Токио и считают, что Япония должна проявлять транспарентность в контактах с сопредельными странами, другими заинтересованными государствами, международными агентствами и в том числе провести исчерпывающие консультации по данному вопросу.