Токаев отметил развитие партнерства Казахстана с США в сфере обеспечения безопасности

Также президент в адресованной Джо Байдену телеграмме указал на успешное взаимодействие стран в областях энергетики, привлечения инвестиций, борьбы с изменением климата

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту США Джо Байдену по случаю Дня независимости США. В ней он отметил развитие стратегического партнерства двух стран в сфере обеспечения безопасности, сообщила пресс-служба Токаева.

"Глава государства отметил поступательное развитие казахско-американского расширенного стратегического партнерства в сферах обеспечения безопасности, энергетики, привлечения инвестиций, борьбы с изменением климата и отношений между народами двух стран. В телеграмме лидера Казахстана высказана признательность за поддержку в деле укрепления безопасности и взаимосвязанности региона Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Токаев также выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии сотрудничества во всех сферах.

День независимости США отмечается 4 июля.