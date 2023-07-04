Депутаты парламента Таиланда выбрали спикера Палаты представителей

В течение следующих десяти дней должно пройти совещание обеих палат, где выберут нового премьера-министра

БАНГКОК, 4 июля. /ТАСС/. Палата представителей Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда без проведения голосования назначила своим председателем ветерана таиландской политики 79-летнего лидера "Национальной партии" ("Прачачат") Ван Мухамада Нор Матха, кандидатура которого была единственной выдвинутой на эту должность. Трансляцию заседания нижней палаты законодательного органа вел телеканал "Тай Пи-би-эс".

Ван Мухамад Нор Матха взял на себя обязательство организовать "упорядоченный законодательный процесс, быть беспристрастным и гарантировать, что работа парламента будет на благо народа". Согласно правилам, политик должен теперь покинуть пост лидера "Прачачат", поскольку спикер парламента должен быть беспартийным.

Новый спикер Палаты представителей Таиланда ранее уже занимал этот пост в 1996 - 2000 годах. Ван Мухамад Нор Матха также в разное время возглавлял различные правительственные ведомства, в том числе был министром внутренних дел. С 2018 года он стоит во главе партии "Прачачат", популярной среди тайских малайцев, проживающих в провинциях Яла, Наратхиват и Паттани. Данная политическая сила смогла провести в парламент девять своих представителей.

Кандидатура Ван Мухамад Нор Матха стала компромиссной для партий "Движение вперед" и "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи"), которые заняли первое и второе места соответственно по итогам прошедших 14 мая парламентских выборов, но не смогли определиться с тем, чей представитель будет выдвинут на пост спикера. Эти же партии сформировали коалиционное ядро, к которому присоединились силы с куда более скромным присутствием в Палате представителей, в том числе и "Прачачат".

Поскольку выборы председателя Палаты представителей прошли успешно, в течение следующих десяти дней нижняя палата парламента должна провести совместное заседание с Сенатом (верхняя палата парламента), чтобы выбрать нового премьера-министра. Как ожидается, такая попытка будет предпринята 13 июля. На пост премьера претендует 42-летний лидер "Движения вперед" Пита Лимчароенрат, чья партия получила 151 депутатское кресло в 500-местной Палате представителей и смогла сформировать коалиционное большинство. Однако Палата представителей не сможет утвердить Лимчароенрата премьером без частичной поддержки 250-местного Сената. Таким образом, лидеру "Движения вперед" нужно простое большинство в 376 голосов двухпалатной 750-местной Национальной ассамблеи, чтобы возглавить правительство Таиланда. Местные наблюдатели считают маловероятным сценарий, при котором ему удастся получить необходимую поддержку. По данным СМИ, ряд сенаторов уже заявили, что не поддержат кандидатуру Лимчароенрата на пост следующего премьер-министра.