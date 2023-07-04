МИД Турции осудил спецоперацию армии Израиля в Дженине

В ведомстве призвали к ее немедленному прекращению

СТАМБУЛ, 4 июля. /ТАСС/. МИД Турции осудил проведение израильской армией спецоперации на Западном берегу реки Иордан, призвав к ее немедленному прекращению. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном во вторник.

"Мы решительно осуждаем рейд израильских военных в городе Дженин на оккупированном Западном берегу реки Иордан и глубоко обеспокоены тем, что после этих нападений напряженность в регионе может спровоцировать новый виток насилия. Мы вновь призываем Тель-Авив проявить здравый смысл и положить конец таким действиям", - отмечается в релизе.

В ночь на понедельник ВС Израиля начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. По данным израильской радиостанции Kan, целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега Иордана. По последним данным Минздрава Палестины, в результате спецоперации Израиля в Дженине погибли восемь человек, около 50 получили ранения, среди них не менее 10 находятся в критическом состоянии.

Руководство палестинской автономии приняло в понедельник решение о прекращении всех контактов с израильскими властями и дальнейшем сокращении сфер, в которых стороны координировали действия по вопросам безопасности. Руководство автономии также решило "незамедлительно обратиться в Совет Безопасности ООН с требованием выполнить резолюцию о международной защите палестинского народа" и призвать Международный уголовный суд "ускорить принятие решений по переданным ему делам о преступлениях Израиля против палестинского народа".