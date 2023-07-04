4 июля, 04:15

МАГАТЭ представит доклад с оценкой плана Японии по сбросу воды с АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что над его подготовкой организация работала более двух лет

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. МАГАТЭ в течение вторника представит подробный доклад с оценкой планов японских властей по сбросу в океаны воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом журналистам сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам состоявшихся в Токио переговоров с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси.

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"Подробный доклад будет представлен во второй половине дня", - пояснил он, подчеркнув, что над подготовкой этого доклада организация работала более двух лет. На вторую половину дня у Гросси запланирована встреча с премьер-министров Японии Фумио Кисидой, которому, как ожидается, глава МАГАТЭ и передаст доклад. Визит Гросси в Японию продлится до 7 июля.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" сейчас скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных там в результате удара цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что она в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий. В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительные массивы этой воды.

Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой океанской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

21 марта в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров РФ и Китая было подчеркнуто, что Москва и Пекин серьезно обеспокоены планами Токио и считают, что Япония должна проявлять транспарентность в контактах с сопредельными странами, другими заинтересованными государствами, международными агентствами и в том числе провести исчерпывающие консультации по данному вопросу. 

Теги:
ЯпонияГросси, Рафаэль
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