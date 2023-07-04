Экс-премьер Молдавии призвал силовиков уйти в отставку после трагедии в аэропорту

По мнению Владимира Филата, свои полномочия должны сложить глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану, глава Пограничной полиции Росиян Василой и директор Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ

КИШИНЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Руководители силовых структур Молдавии должны подать в отставку в связи с трагедией в аэропорту Кишинева. Об этом заявил во вторник бывший премьер республики Владимир Филат, который на днях вернулся в руководство Либерально-демократической партии.

"Я ожидал, что отставки последуют немедленно, и это абсолютно естественно, так как произошедшее - результат преступных подходов", - сказал Филат в эфире телеканала Н-4. По его словам, в связи с трагедией "в отставку должны уйти глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану, глава Пограничной полиции Росиян Василой и директор Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ и, возможно, все правительство Дорина Речана".

Бывший премьер выразил недоумение, что власти уже второй год продлевают режим чрезвычайного положения. "Нам сказали, что грозит нападение извне, из России, и опять меры на мерах, но не только странные, но и на пределе всякого понимания. Эта трагическая ситуация, в результате которой погибли два человека, показывает, что все это были только разговоры, как и все действия руководства правящей Партии действия и солидарности во главе с президентом Майей Санду", - сказал он. Бывший глава правительства отметил, что "в аэропорту был один преступник, который выхватил оружие и застрелил людей". "А что было бы, если их было 10?" - задался вопросом он.

Накануне в больнице скорой помощи Кишинева от полученных при задержании ран умер 43-летний гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, застреливший 30 июня двух офицеров в аэропорту Кишинева. Ранее глава инспектората полиции Чернауцану сообщил в ходе брифинга, что Ашуров отказался от переговоров, которые пытались вести с ним прибывшие в аэропорт сотрудники спецназа. При задержании он получил десять пулевых ранений, в ходе операции у него удалили часть легкого, все эти дни он был в очень тяжелом состоянии, без сознания, под наблюдением врачей и охраной полиции.

По данным МВД Молдавии, Ашуров является участником преступной группы и проходит на родине по делу о похищении банкира, он пытался уехать в ЕС через Турцию и Молдавию. В Кишиневе ему отказали во въезде. При сопровождении в зал ожидания для депортации он застрелил сотрудника пограничной полиции Сергея Мунтяну, а также сотрудника службы безопасности аэропорта Игоря Чофу из пистолета, отобранного у пограничника. Злоумышленник был обезврежен спецназом. Если бы он выжил, ему бы грозило пожизненное заключение.