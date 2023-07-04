Yonhap: в КНДР, предположительно, отменили введенное из-за коронавируса ношение масок

По данным радио Free Asia, отмена произошла с 1 июля

СЕУЛ, 4 июля. /ТАСС/. Власти КНДР, возможно, отменили с июля обязательное ношение защитных масок, введенное в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

Агентство обратило внимание на то, что в одном из репортажей Центрального телевидения КНДР, который транслировали в понедельник, молодые зрители театра в провинции Хамгён-Пукто сидели рядом друг с другом без масок. Газета "Нодон синмун" также опубликовала фотографии, на которых люди, за исключением врачей, не носят маски. На фотографиях с общественных мероприятий 30 июня жители КНДР использовали эти средства индивидуальной защиты.

Радио Free Asia со ссылкой на жителя провинции Пхёнан-Пукто сообщило, что власти КНДР с 1 июля по всей стране отменили обязательное ношение масок. Решение было принято 30 июня и доведено до населения и организаций. Источник указал, что отмена носит временный характер. Как он утверждает, власти ослабили меры из-за опасности роста случаев инфекционных заболеваний глаз и кожи в связи с ношением масок летом.

СМИ КНДР пока не сообщали об официальной отмене обязательного ношения масок. В Министерстве объединения Республики Корея заявили, что нужно продолжать следить за ситуацией. Сотрудник ведомства допустил, что Пхеньян мог пойти на отказ от масок из "практической необходимости" снизить усталость населения от противоэпидемических мер.