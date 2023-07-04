В Израиле сообщили об уничтожении шахты с взрывчаткой и двух штабов террористов в Дженине

Кроме того, "солдаты обнаружили и обезвредили гранатомет в районе Дженина", а также "конфисковали оружие и военную технику", добавили в армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июля. /ТАСС/. Израильские военные ночью во вторник обнаружили и уничтожили подземную шахту, которая использовалась для хранения взрывных устройств, а также два оперативных штаба террористических группировок в лагере палестинских беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан в ходе продолжающейся вторые сутки масштабной операции по противодействию террору. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью силы армии, Службы общей безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции Израиля продолжили контртеррористическую операцию в городе Дженин и в [прилегающем] лагере [палестинских беженцев] Дженин", - говорится в заявлении. По информации пресс-службы, силы пограничной полиции Израиля "действовали на основе разведывательной информации ШАБАК с тем, чтобы обнаружить и нейтрализовать подземную шахту, которая использовалась для хранения взрывных устройств, в центре лагеря Дженин". Кроме того, военные заявили, что обнаружили и уничтожили два оперативных штаба, принадлежащих террористическим организациям, в этом районе.

В армии добавили, что, кроме того, "солдаты обнаружили и обезвредили гранатомет в районе Дженина", а также "конфисковали оружие и военную технику". "Израильские силы безопасности продолжают работу по пресечению терроризма в городе Дженин и лагере Дженин", - резюмировали в пресс-службе.

Израильские силовики начали ночью в понедельник масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. В ходе рейда военные обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет, а также неоднократно наносили удары с воздуха по объектам террористов и вооруженным боевикам, сообщила армейская пресс-служба. В понедельник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что масштабная операция израильских силовиков по противодействию терроризму в Дженине продлится сколько потребуется для восстановления спокойствия и безопасности граждан Израиля.

По данным израильской радиостанции Kan, целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега. В предыдущий раз подразделения Армии обороны Израиля проводили масштабную операцию в Дженине 19 июня. Тогда целью рейда в городе было задержание находящихся в розыске лиц.

Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу реки Иордан после серии терактов в городах Израиля.