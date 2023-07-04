СМИ: радикалы попытались поджечь здание консульства Индии в Сан-Франциско

В Госдепе осудили действия злоумышленников

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июля. /ТАСС/. Сторонники сикхского сепаратистского движения попытались поджечь здание консульства Индии в Сан-Франциско. Об этом во вторник сообщило агентство ANI.

Инцидент произошел ночью 2 июля. На распространяемой в соцсетях видеозаписи заметно, как неизвестный поджигает, предположительно, крыльцо здания консульства. Огонь был оперативно потушен пожарной службой, значительного ущерба не зафиксировано, пострадавших нет.

Случившееся прокомментировал представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. "США решительно осуждают сообщения о вандализме и попытке поджога индийского консульства в Сан-Франциско в воскресенье. Вандализм и насилие, направленные против дипломатических объектов или иностранных дипломатов, являются уголовным преступлением в США", - написал Миллер в Twitter.

По данным агентства, поджог организовали сторонники создания Халистана - независимого сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб, большинство населения которого составляют последователи сикхизма. Это второй случай нападения на здание консульства в Сан-Франциско с марта, когда сторонники Халистана прорвались сквозь оцепление полиции и водрузили сепаратистские флаги на территории диппредставительства. Похожий случай произошел в марте в Лондоне.

Индия регулярно поднимает тему активности сторонников сикхского сепаратизма с властями стран, где они устраивают акции. В частности, в понедельник глава МИД Индии в очередной раз призвал власти США, Канады, Великобритании, Австралии не предоставлять сторонникам этого движения площадки для распространения своей идеологии.