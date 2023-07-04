В Молдавии заявили, что переговоры по Приднестровью затруднены из-за конфликта на Украине

Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян считает, что созыв формата "пять плюс два" в нынешних условиях невозможен

КИШИНЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Конфликт на Украине не дает возобновить полноценные переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). ОБ этом заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян.

"Созыв формата "пять плюс два" в нынешних условиях невозможен. Это станет возможным только после нормализации отношений между Киевом и Москвой. У нас нет другого формата переговоров", - сказал он в эфире молдавского телеканала TV-8. При этом вице-премьер не исключил, что из-за быстро меняющейся ситуации в регионе и мире можно допустить скорое появление новая возможности вернуться к переговорам. "В настоящее время решать проблемы можно в рамках рабочих групп Кишинева и Тирасполя", - добавил Серебрян.

На прошлой неделе глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил после встречи с Серебряном о необходимости возобновления переговорного формата "пять плюс два", отметив, что все его участники привержены диалогу.

Переговоры в этом формате не проводятся уже несколько лет. Последняя встреча прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, затем отношения между двумя берегами Днестра еще больше охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Диалогу также не способствовали ситуация на Украине и политическая нестабильность в Кишиневе. Россия выступает за возобновление переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" и активизацию диалога между Кишиневом и Тирасполем для решения конкретных социально-экономических и гуманитарных вопросов, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.