4 июля, 05:38

Источник сообщил, что Турция продолжает переговоры о продлении зерновой сделки

Как отметил собеседник агентства, Анкара является единственной стороной, которая ведет диалог одновременно и с Москвой, и с Киевом

СТАМБУЛ, 4 июля. /ТАСС/. Власти Турции продолжат диалог с Россией и Украиной с целью продления черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник, комментируя заявления российской стороны о том, что надежд на пролонгацию зерновой сделки не так много.

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"Диалог будет продолжен. Турция является единственной страной, которая одновременно ведет его и с Москвой, и с Киевом. Находить решения удавалось в прошлом, в частности, когда Россия 29 октября прошлого года приостановила участие в сделке после атаки на ее военные объекты. Высока вероятность, что после проработки вопроса профильными структурами его обсудят лидеры двух стран", - сказал собеседник.

По его словам, переговоры, направленные на разблокирование экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, также обсуждаются с представителями ООН и стран Запада. 

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© Информационное агентство ТАСС
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