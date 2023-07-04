Швеция готова отдать большое количество подразделений под прямое командование НАТО

Министр обороны страны Пол Йонсон, отметил что Стокгольм хочет быть "надежным и влиятельным союзником в рамках альянса"

СТОКГОЛЬМ, 4 июля. /ТАСС/. Министр обороны Швеции Пол Йонсон готов разрешить передать довольно большую часть шведских воинских частей под прямое командование НАТО после вступления королевства в альянс. Об этом он заявил в интервью Шведскому радио во вторник.

"Да, думаю, мы так сделаем. Но нам придется обсудить с вооруженными силами, какие ресурсы и возможности у нас есть", - сказал он. Политик добавил, что Швеция заинтересована в том, чтобы "у НАТО был потенциал сдерживания войны".

Каждый член альянса должен решить, какая часть его собственной обороны должна быть передана под командование НАТО, поясняет радио. По мнению шведского министра, в интересах Швеции, чтобы это было большое количество подразделений.

"Мы заявили со стороны Швеции, что хотим быть надежным и влиятельным союзником в рамках НАТО, и это, конечно же, повлияет на наши обязательства перед НАТО и на нашу цель - укрепить оборонное планирование НАТО", - отметил Йонсон.