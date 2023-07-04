Турция и Египет полностью восстановили дипломатические отношения

Согласно заявлению турецкого МИД, страны их вывели на уровень послов

СТАМБУЛ, 4 июля. /ТАСС/. Турция и Египет спустя 10 лет полностью восстановили дипломатические отношения, выведя их на уровень послов. Об этом сообщил во вторник турецкий МИД.

"Турецкая Республика и Арабская Республика Египет объявляют о выведении дипломатических отношений между двумя странами на уровень послов. Турция предложила на должность чрезвычайного и полномочного посла в Каире кандидатуру посла Салиха Мутлу Шена", - говорится в сообщении.

МИД Египта подтвердил информацию о повышении дипломатических отношений с Турцией до уровня послов. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Арабская Республика Египет и Турецкая Республика объявляют о повышении дипломатических отношений до уровня послов. Египет назначает своим послом в Анкаре Амра аль-Хамами. <...> Этот шаг направлен на восстановление дипотношений между странами и отражает их общую решимость работать над укреплением двустороннего сотрудничества на благо египетского и турецкого народов", - говорится в сообщении.