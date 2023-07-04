4 июля, 07:14

Всеобщие местные выборы в Молдавии назначили на 5 ноября

Постановление об их проведении вступит в силу с 7 августа

КИШИНЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Всеобщие выборы в местные органы власти пройдут в Молдавии 5 ноября. Об этом сообщила журналистам глава ЦИК республики Анжелика Караман.

"Устанавливается дата 5 ноября 2023 года для проведения всеобщих местных выборов. Это постановление вступает в силу с 7 августа, публикуется на официальном сайте ЦИК", - сообщила она.

Ранее глава ЦИК Молдавии отмечала, что выборы в местные органы власти пройдут осенью текущего года, даже если действующий режим чрезвычайного положения не будет отменен. При этом власти страны заявляли, что намерены продлевать режим ЧП до окончания военных действий на Украине. 

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