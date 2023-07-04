В Нидерландах сообщили об увеличении числа мигрантов из-за конфликта на Украине

По данным Центрального статистического бюро Нидерландов, в 2022 году в страну прибыли 403 тыс. мигрантов, что на 60% больше, чем годом ранее

ГААГА, 4 июля. /ТАСС/. Число мигрантов, прибывших в Нидерланды в 2022 году, увеличилось на 60% по сравнению с 2021 годом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Центральным статистическим бюро Нидерландов.

"В 2022 году в Нидерланды прибыло 403 тыс. мигрантов, что на 151 тыс. человек больше по сравнению с годом ранее", - отмечается в документе.

Одной из главных причин для этого стал конфликт на Украине. "Более 108 тыс. человек воспользовались директивой о временной защите", - заметили в бюро. В соответствии с этой директивой, украинцы имеют право на проживание, работу и медицинское обслуживание в Нидерландах вплоть до марта следующего года.

Около 230 тыс. мигрантов прибыли из-за пределов Европейского союза, что на 35% больше, чем в предыдущем году. В этой категории более половины - это граждане Сирии. Многие из этой группы также прибыли из Афганистана, Турции, Эритреи и Йемена.

В статистическом бюро также обратили на внимание на то, что число россиян, прибывших в Нидерланды в качестве высококвалифицированных специалистов или для воссоединения с семьей, увеличилось в три раза за последний год - с 1 650 человек до 5 005 человек.