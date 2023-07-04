4 июля, 07:29
Военная операция на Украине

Украинский военнопленный рассказал, что поставленной европейской техники нет на передовой

Он охарактеризовал состояние украинских солдат словом "уставшие", а отношение к ним со стороны командования "как пушечному мясу"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сложивший оружие военнослужащий Вооруженных сил Украины Юрий Пайда рассказал об проблемах со снабжением передовых отрядов украинских войск оружием, а также отсутствии поставленной европейскими странами военной техники на передовой.

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"Оружие как бы оно есть, но на передовых его нет. Техника - то же самое: она есть, приезжает из Европы, а где мы - ее нет. То же самое: нас кинули на передок, ни поддержки, и факт, уже я в плену", - сказал пленный на видео, которое распространило Минобороны России.

Он охарактеризовал состояние украинских солдат словом "уставшие", а отношение к ним со стороны командования "как пушечному мясу". "Отправляли на убой", - заключил военнопленный. 

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