4 июля, 07:31
Дело Саакашвили

В правящей партии Грузии назвали оскорбительным требование Украины вернуть Саакашвили

Председатель "Грузинской мечты - Демократической Грузии" Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что в переправке экс-президента в Грузию в 2021 году участвовали некоторые высокопоставленные украинские чиновники

ТБИЛИСИ, 4 июля. /ТАСС/. Требование властей Украины передать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего тюремное наказание на родине, стало оскорбительным для грузинской стороны. Об этом заявил журналистам председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

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"Что касается вчерашнего шага президента Украины [Владимира Зеленского], который был связан с Михаилом Саакашвили, я не хочу глубоко затрагивать эту тему по той простой причине, что это касается президента страны, находящейся в состоянии войны. В целом позиция [украинских] властей является, конечно, оскорбительной", - сказал он.

Как уточнил Кобахидзе, в переправке Саакашвили в Грузию в 2021 году участвовали некоторые высокопоставленные украинские чиновники, и когда то же руководство страны требует его возвращения, это является оскорбительным.

Зеленский ранее поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций по вопросу Саакашвили. Он вновь призвал Тбилиси передать Киеву Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения. По словам Зеленского, партнерам Украины следует выступить в защиту Саакашвили, чтобы спасти его.

Саакашвили 3 июля из больницы по видеосвязи принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. На экране, размещенном в зале суда, экс-президент выглядел сильно исхудавшим.

Бывший президент тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он обвиняется в нескольких уголовных преступлениях. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения. 

Теги:
УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичДело Саакашвили
© Информационное агентство ТАСС
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