Цифровой форум ШОС пройдет в 2024 году в Астане

По словам Токаева, казахстанская сторона предлагает свои услуги в качестве цифрового хаба на пространстве ШОС

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести цифровой форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024 году в Астане.

"Полагаю важным провести в 2024 году цифровой форум ШОС в Астане, совместив его с первым заседанием управляющей комиссии пула технопарков и инновационных кластеров. Уверен, совместными усилиями мы сможем обеспечить доступность цифровых технологий для всех граждан наших государств и придать новый импульс инновационному технологическому развитию наших экономик", - сказал он.

По словам Токаева, казахстанская сторона предлагает свои услуги в качестве цифрового хаба на пространстве ШОС. "В Казахстане созданы благоприятные условия для всесторонней цифровой трансформации. IT-решения планомерно внедряются в систему государственного управления, появились развитые банковские экосистемы, расширяется рынок финансовых технологий, набирает обороты электронная коммерция", - пояснил глава государства.