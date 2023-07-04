Депутатам Львовского облсовета перед заседанием вручили повестки в военкомат

Депутат Иосиф Сытник уточнил, что работники ТЦК вручали их на входе в сессионный зал

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Депутаты Львовского областного совета перед очередным заседанием получили повестки от территориального центра комплектования [ТЦК, так на Украине называют военкоматы].

"Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ТЦК города Львова. Депутатам вручили повестки", - написал депутат Иосиф Сытник на странице Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), опубликовав фотографию повестки. Он уточнил, что работники ТЦК вручали их на входе в сессионный зал.

Ранее глава Львовского областного территориального центра комплектования Александр Тищенко сообщал, что добровольно служить в Вооруженные силы Украины сейчас идут лишь 20% от необходимого количества военнообязанных. По его словам, половина из этих добровольцев - контрактники.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о доплатах военным, включающий поправку о расширении перечня лиц, подлежащих мобилизации. Согласно поправке, мобилизации теперь подлежат лица, у которых жена или муж, родители или родители супруга являются лицами с инвалидностью I или II группы, в том случае, если в семье есть другие трудоспособные лица, обязанные по закону их содержать.

Неделей ранее украинские СМИ распространили требование всем военнообязанным Оболонского района Киева явиться в военкоматы в 10-дневный срок. Требование касается даже тех, кто не получал именных повесток или мобилизационных распоряжений, в том числе лиц, не прописанных в районе, а только проживающих в нем. Ранее об аналогичных мерах объявили в Ивано-Франковске, а затем в Чернигове. Уклонистам грозит не только административное, но и уголовное наказание.

Военное положение на Украине введено 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о мобилизации. Они неоднократно продлевались, 2 мая 2023 года военное положение и мобилизация продлены на 90 дней - до 18 августа.