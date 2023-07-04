МАГАТЭ считает, что план Японии по сливу воды с АЭС "Фукусима-1" соответствует стандартам

Глава агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что оно считает "крайне незначительным" влияние слива воды на жителей и экосистему региона

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. МАГАТЭ считает, что план Японии по сливу очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" соответствует международным стандартам. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

"Мы считаем, что план японских властей соответствует международным стандартам, - подчеркнул Гросси. - Мы также считаем надежной систему очистки воды". По его словам, в случае осуществления слива эксперты МАГАТЭ на протяжении многих лет будут находиться в Японии для контроля над этой процедурой.

Кроме того, глава агентства подчеркнул, что МАГАТЭ считает "крайне незначительным" влияние слива воды на жителей и экосистему региона.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" сейчас скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных там в результате удара цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что она в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий. В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительные массивы этой воды.

Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой океанской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

21 марта в совместном заявлении РФ и Китая по итогам переговоров лидеров двух стран подчеркивалось, что Москва и Пекин серьезно обеспокоены планами Токио и считают, что Япония должна проявлять транспарентность в контактах с сопредельными странами, другими заинтересованными государствами, международными агентствами и провести исчерпывающие консультации по этому вопросу.