4 июля, 08:14,
обновлено 4 июля, 08:30
Военная операция на Украине

Гросси заявил, что представители МАГАТЭ продолжат оставаться на территории Запорожской АЭС

Агентство на ежедневной основе получает информацию о ситуации на станции от своих представителей на месте, отметил гендиректор организации

ТОКИО, /ТАСС/. Представители МАГАТЭ продолжат оставаться на территории Запорожской АЭС и в дальнейшем. Об этом глава организации Рафаэль Гросси заявил во вторник в ходе пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии.

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"Мы никуда не уходим, мы остаемся там", - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать заявления украинской стороны о том, что сотрудникам станции якобы было предписано покинуть станцию до 5 июля. Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ на ежедневной основе получает информацию о ситуации на АЭС от своих представителей на месте 

Теги:
РоссияГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
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