Гросси заявил, что представители МАГАТЭ продолжат оставаться на территории Запорожской АЭС

Агентство на ежедневной основе получает информацию о ситуации на станции от своих представителей на месте, отметил гендиректор организации

ТОКИО, /ТАСС/. Представители МАГАТЭ продолжат оставаться на территории Запорожской АЭС и в дальнейшем. Об этом глава организации Рафаэль Гросси заявил во вторник в ходе пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии.

"Мы никуда не уходим, мы остаемся там", - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать заявления украинской стороны о том, что сотрудникам станции якобы было предписано покинуть станцию до 5 июля. Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ на ежедневной основе получает информацию о ситуации на АЭС от своих представителей на месте