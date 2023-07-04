Визовый центр Италии предупредил об увеличившихся сроках рассмотрения запросов

Они могут достигать 30 календарных дней

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Визовый центр Италии в России предупредил об увеличении сроков рассмотрения и обработки запросов на визу, которые теперь должны подаваться минимум за 15 рабочих дней до начала поездки. Об этом сообщается на сайте визового центра.

"В связи с обстоятельствами организационного и технического характера обработка запросов на визу может занимать больше времени, чем обычно. Просим вас предоставлять соответствующий комплект документов со значительным запасом по времени относительно предполагаемой даты поездки, как минимум, за 15 рабочих дней до начала поездки", - указывается на сайте.

В визовом центре отметили, что сроки рассмотрения визовых запросов могут достигать 30 календарных дней с момента подачи заявки.