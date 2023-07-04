ООН отметила рост вероятности возникновения природного феномена Эль-Ниньо до 90%

По информации Всемирной метеорологической организации, явление продолжится во второй половине 2023 года

ЖЕНЕВА, 4 июля. /ТАСС/. Природный феномен потепления экваториального тихоокеанского течения - так называемое явление Эль-Ниньо - впервые за семь лет с вероятностью в 90% сформируется во второй половине 2023 года. С таким прогнозом выступила во вторник в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

"В тропической части Тихого океана впервые за семь лет возникли условия для Эль-Ниньо, что создает основу для вероятного повышения температуры и разрушительных погодных и климатических явлений", - говорится в докладе ВМО. Как подчеркнули в организации, "существует 90% вероятность того, что явление Эль-Ниньо продолжится во второй половине 2023 года". Эксперты ожидают, что оно "будет как минимум умеренной силы".

Эль-Ниньо происходит в среднем каждые два-семь лет и обычно длится от 9 до 12 месяцев. Это природное явление связано с повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной тропической части Тихого океана.

В опубликованном 3 мая докладе ВМО сообщалось, что природный феномен Эль-Ниньо с вероятностью в 80% может прийти во второй половине 2023 года на смену противоположному феномену Ла-Нинья, под влиянием которого климат Земли находился в течение трех последних лет.