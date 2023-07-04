CNN: Запад беспокоит, что ВСУ в ходе контрнаступления продвинулись на считанные метры

По информации телеканала, такой медленный темп означает, что поддержка западных стран может ослабнуть, если конфликт затянется

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Западные страны нервничают из-за того, что продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления измеряется метрами, а не километрами. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.

По его информации, западные страны "нервничают из-за того, что прогресс долгожданного наступления Киева измеряется не километрами, а метрами". Один из представителей ВСУ, которого цитирует телеканал, объяснил отсутствие прогресса насыщенными минными полями.

Медленный темп контрнаступления означает, что поддержка Запада может ослабнуть, если конфликт затянется, отмечает CNN. Он полагает, что лидеры западных стран должны будут в скором времени объяснить своим избирателям, которые "едва сводят концы с концами", на что тратятся огромные ресурсы.

Как сообщали в Минобороны России, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

Как следует из материалов агентства Блумберг, на Западе признают значительные потери ВСУ. Газета "Вашингтон пост" писала, что провал контрнаступления может негативно сказаться на отношениях Киева с западными странами.