Мальдивы намерены тесно сотрудничать со странами ШОС

По словам мальдивского посла в Нью-Дели Ибрагима Шахиба, сотрудничество включит в себя торговлю, инвестиции, здравоохранение, окружающую среду, изменение климата, науку и технологии

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июля. /ТАСС/. Мальдивская Республика будет активным партнером по диалогу с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), намерена тесно сотрудничать с государствами - членами объединения. Об этом заявил во вторник ТАСС мальдивский посол в Нью-Дели Ибрагим Шахиб, комментируя присвоение Мале статуса партнера ШОС по диалогу.

"Мальдивы привержены [цели] быть активным и ответственным партнером ШОС по диалогу, следовать ценностям взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, консультаций, уважения культурного разнообразия и стремления к общему развитию", - сказал он.

"Мальдивы продолжат тесно сотрудничать с ШОС и ее государствами-членами по широкому кругу вопросов, включая торговлю, инвестиции, здравоохранение, окружающую среду, изменение климата, науку и технологии", - подчеркнул Шахиб.

Посол отметил, что официальное присвоение Мальдивам статуса партнера по диалогу также будет шагом вперед в реализации стратегии правительства страны по укреплению дипломатических и экономических связей в Азии.

В Нью-Дели во вторник проходит саммит ШОС, в котором принимают участие все государства - члены организации. Иран, Белоруссия и Монголия приглашены в качестве наблюдателей. На правах гостя в нем участвует Туркмения. Также на саммите присутствуют руководители двух органов организации - Секретариата и Региональной антитеррористической структуры ШОС. Приглашены руководители шести международных и региональных организаций: ООН, АСЕАН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и СВМДА.