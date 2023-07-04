Столтенберг заявил, что остается на посту генсека НАТО

Он будет занимать эту должность до октября 2024 года

БРЮССЕЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Йенс Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека НАТО еще на один год - до 1 октября 2024 года.

"Честь для меня - решение союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года", - написал он на своей странице в Twitter.

Как говорится в заявлении Североатлантического альянса, это решение будет формально утверждено на саммите в Вильнюсе. "Во вторник (4 июля 2023 года) союзники по НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на год, до 1 октября 2024 года. Это решение будет утверждено главами государств и правительств НАТО на встрече на высшем уровне в Вильнюсе", - отмечается в нем.

Столтенберг занимает пост генсека с 2014 года. Ранее представитель альянса Оана Лунгеску заявляла агентству DPA, что Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре текущего года.