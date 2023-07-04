Министр обороны Израиля призвал обеспечить свободу действий военных на Западном берегу

Йоав Галант "выразил полную поддержку действиям войск, направленным на восстановление стабильности в этом районе"

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июля. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант подчеркнул во вторник необходимость обеспечения свободы действий войск на местах путем ликвидации террористической инфраструктуры в ходе контртеррористических операций на Западном берегу реки Иордан. Соответствующее заявление он сделал после утреннего совещания с руководством силовиков по оценке оперативной ситуации в рамках продолжающейся вторые сутки операции в Дженине, сообщила пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

"Министр обороны недавно провел совещание по оценке оперативной ситуации с участием руководителей Генштаба армии, Службы общей безопасности и старшими должностными лицами Минобороны. Галант подчеркнул необходимость обеспечения свободы действий войск на местах путем ликвидации террористической инфраструктуры", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что Галант "был проинформирован о текущих контртеррористических операциях, в том числе о преследовании террористов, уничтожении террористической инфраструктуры и дополнительных оперативных достижениях". Министр обороны "выразил полную поддержку действиям войск, направленным на восстановление стабильности в этом районе", отметили в ведомстве.