Лукашенко выразил уверенность, что Белоруссия присоединится к ШОС "в ближайшее время"

Президент Белоруссии отметил, что организация может рассчитывать на страну как на одного из крупнейших производителей продовольствия и удобрений

МИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что республика присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "в ближайшее время".

"Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к ШОС", - сказал он, выступая на заседании Совета глав государств - членов ШОС.

ШОС может рассчитывать на Белоруссию как на одного из крупнейших производителей продовольствия и удобрений, заявил Лукашенко.

"В условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на возможности Беларуси как одного из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции и продовольствия", - сказал он.

Президент Белоруссии отметил, что ШОС в текущих геополитических условиях вынуждена фокусироваться не на экономике, а на безопасности в регионе.

"Сегодня же мы видим полный слом всех правил и понятий. Поэтому неудивительно, что ШОС вынуждена еще больше фокусироваться не на вопросах экономики, а на проблемах безопасности и стабильности в регионе. Твердо отстаивая принципы построения справедливого мира для всех без исключения государств, Минск на различных международных площадках постоянно проводит работу по поиску компромиссных решений и развязок", - сказал он.

Лукашенко отметил, что "прежняя система безопасности не была идеальной, но тем не менее предполагала механизмы сдержек и противовесов, обязательность исполнения норм международного права".

Интеграция форматов

Белоруссия последовательно выступает за сопряжение интеграционных форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, чтобы противостоять давлению Запада, заявил президент республики.

"Запад, цепляясь за ускользающее доминирование в ряде сфер экономики и финансов, пытается сдержать развитие неугодных ему стран и вводит против них незаконные варварские санкции. Чтобы этому эффективно противостоять, Беларусь активно продвигает идею глобального развития. Последовательно выступаем как за создание большого Евразийского партнерства со странами, с которыми у нас сложились тесные отношения, - КНР, Индией, Пакистаном, Ираном, нашими партнерами по СНГ, так и за сопряжение форматов ЕАЭС, ШОС и БРИКС в широком контексте ", - сказал он.

Белоруссия также выступает за создание молодежной платформы в рамках организации, поскольку реализовывать многие обсуждаемые проекты предстоит нынешнему молодому поколению.

"Все наши планы рискуют остаться на бумаге, если мы не усилим работу с подрастающим поколением. Многое из того, что мы сейчас обсуждаем, будут реализовывать сегодняшние студенты. Нужно подумать над созданием платформы ШОС для молодежи", - сказал он.

Ожидается, что в формате видеоконференции саммита ШОС состоится подписание меморандума об обязательствах Белоруссии, которое запустит процедуру ее полноценного присоединения к организации. Проект документа был одобрен указом президента республики Александра Лукашенко в феврале. Закон о присоединении страны к международным договорам в рамках ШОС парламент Белоруссии принял в конце июня.

Белоруссия с 2010 года является партнером по диалогу ШОС, а с 2015 года имеет статус наблюдателя при организации. Процедура приема Минска в ШОС была запущена на состоявшемся в середине сентября 2022 года в Самарканде саммите организации. Лукашенко тогда заявил, что страна планирует пройти процедуру присоединения в ускоренном формате - за год, а не за два. Он поручил завершить все необходимые внутригосударственные мероприятия к очередному саммиту ШОС, который организуется председательствующей в 2023 году в организации Индией.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году к организации присоединились Индия и Пакистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан, Белоруссия, Монголия и Иран, в отношении которого завершаются процедуры вступления в организацию. Партнерами по диалогу ШОС являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.