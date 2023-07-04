Раиси поблагодарил ШОС за прием Ирана в состав организации

Президент Ирана отметил, что членство страны в ШОС предоставит возможность для экономического развития

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июля. /ТАСС/. Правительство и народ Ирана благодарны за прием исламской республики в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе заседания Совета глав государств - членов ШОС, которое проходит во вторник в онлайн-формате под председательством Индии.

"Мы очень ценим теплые слова премьер-министра Индии [Нарендры Моди] и его усилия по проведению этого саммита. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы от имени правительства и народа Ирана выразить нашу признательность за прием Исламской Республики Иран в качестве полноправного члена ШОС", - сказал он.

Он отметил, что членство Ирана в ШОС предоставит республике возможность для экономического развития.

Необходимо отказаться от доллара США, это инструмент гегемонии, считает Раиси. По его словам, Иран будет расширять сотрудничество с Россией по созданию транспортных коридоров в регионе.