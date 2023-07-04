Зеленский обсудил с премьером Швеции обстановку на линии боевого соприкосновения

По словам президента Украины, он договорился с Ульфом Кристерссоном координировать усилия по приближению членства стран в НАТО

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном ситуацию на линии боевого соприкосновения.

"Телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Обсудили ситуацию на поле боя, последние события на территории России, темпы реализации предварительных договоренностей по оборонной поддержке от Швеции", - написал Зеленский в Telegram-канале.

По его словам, он договорился с премьером координировать усилия по приближению членства Украины и Швеции в НАТО.