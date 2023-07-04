4 июля, 09:36

Зеленский обсудил с премьером Швеции обстановку на линии боевого соприкосновения

По словам президента Украины, он договорился с Ульфом Кристерссоном координировать усилия по приближению членства стран в НАТО

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном ситуацию на линии боевого соприкосновения.

"Телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Обсудили ситуацию на поле боя, последние события на территории России, темпы реализации предварительных договоренностей по оборонной поддержке от Швеции", - написал Зеленский в Telegram-канале.

По его словам, он договорился с премьером координировать усилия по приближению членства Украины и Швеции в НАТО. 

Теги:
ШвецияУкраинаЗеленский, Владимир АлександровичКристерссон, Ульф
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация