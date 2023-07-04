МИД Украины рекомендовал послу Грузии вернуться в Тбилиси

Украинское внешнеполитическое ведомство заявило дипломату протест "в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины предложило послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для проведения консультаций с правительством с целью поиска путей разрешения ситуации с Михаилом Саакашвили.

"Во исполнение поручения президента Украины 4 июля в МИД был вызван посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили, которому был выражен решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили, - отмечается на сайте МИД. - Дипломату сообщили, что такое отношение к Саакашвили абсолютно неприемлемо. В связи с этим послу Грузии было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей разрешения сложившейся ситуации".

В МИД считают, что грузинские власти должны прекратить "издевательство над гражданином Украины". В ведомстве указали, что Киев "готов безотлагательно обсудить перевозку Саакашвили на Украину для лечения и ухода".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций по вопросу о Саакашвили. Сам Саакашвили в понедельник из больницы по видеосвязи принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. На видео экс-президент выглядел сильно исхудавшим.

Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал требование властей Украины о передаче Саакашвили оскорбительным.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы.