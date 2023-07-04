Нетаньяху проведет совещание по операции в Дженине с руководством Минобороны

Глава израильского Совета национальной безопасности Цахи Ханегби ранее заявил, что "операция близка к достижению поставленных целей"

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет во вторник днем совещание с руководством Министерства обороны страны по оценке ситуации и перспективам продолжения масштабной контртеррористической операции израильских военных в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

Ранее глава израильского Совета национальной безопасности Цахи Ханегби заявил в интервью радиостанции, что "операция [в Дженине] близка к достижению поставленных целей". Вместе с тем, министр обороны Израиля Йоав Галант подчеркнул во вторник после совещания с армейским руководством необходимость обеспечения свободы действий израильских войск на местах путем ликвидации террористической инфраструктуры в ходе контртеррористических операций на Западном берегу реки Иордан.

Глава пресс-службы Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил утром во вторник, что у израильских военных остается около десяти целей в прилегающем к Дженину лагере палестинских беженцев, которые они намерены обыскать в ближайшие часы. "Сопротивление вооруженных боевиков сегодня ночью было низким, они убегали от целей, до которых мы добирались", - цитирует высказывания Хагари, сделанные им рано утром в ходе телефонного брифинга для израильской прессы газета Times of Israel. По словам военного, операция в Дженине, скорее всего, будет завершена в течение нескольких дней, а не недель.

Израильские силовики начали ночью в понедельник масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. В ходе рейда военные обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет, а также неоднократно наносили удары с воздуха по объектам террористов и вооруженным боевикам, сообщила армейская пресс-служба. В понедельник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что масштабная операция израильских силовиков по противодействию терроризму в Дженине продлится сколько потребуется для восстановления спокойствия и безопасности граждан Израиля.

По данным израильской радиостанции "Кан", целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега. В предыдущий раз подразделения Армии обороны Израиля проводили масштабную операцию в Дженине 19 июня, тогда целью рейда в городе было задержание находящихся в розыске лиц.

Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу реки Иордан после серии терактов в городах Израиля.