СМИ: правящая партия Польши заблокировала закон об упрощении виз для мигрантов

По данным опросов, партия "Закон и справедливость" медленно теряет популярность и поэтому стремится разыграть "миграционную карту"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правящая в Польше консервативно-националистическая партия "Закон и справедливость" (ЗиС) блокирует подготовленный в польском МИД закон об упрощении получения видов на жительство и разрешений на работу в стране для мигрантов. Об этом во вторник пишет газета Dziennik Gazeta Prawna, ссылаясь на собственные источники.

По сведениям издания, проект этого закона формально находится в МИД на согласовании, но "все указывает на то, что на этом этапе все и закончится". Законопроект, который имеет чисто технический характер, "начал будить неоправданные эмоции в [предвыборной] кампании", пишет газета, что побудило ЗиС "выйти из работ над этими документами".

Очередные выборы в парламент состоятся в Польше этой осенью, их точная дата пока не определена. По данным опросов, правящая партия медленно теряет популярность и поэтому стремится разыграть "миграционную карту", показывая избирателям, что способна защитить страну от миграционного кризиса, захлестнувшего другие страны Евросоюза.