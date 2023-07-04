В Литве заявили о продолжении обсуждений по членству Украины в НАТО на саммите альянса

Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис отметил, что это будет их последний этап

ВИЛЬНЮС, 4 июля. /ТАСС/. Позиции стран - членов Североатлантического альянса по приему в организацию Украины расходятся, их согласование придется продолжить на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом во вторник заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Переговоры по формулировке, которая будет оглашена НАТО по членству Украины, находятся в разгаре. Не отвергаю того, что их последний этап состоится уже на саммите, то есть до него согласовать текст, скорее всего, не удастся", - сказал он. Детали разногласий глава МИД не уточнил.

19 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите альянса в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности, что исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам. По словам Пескова, эта тема является раздражителем на долгие годы и многие страны Европы отдают себе в этом отчет.