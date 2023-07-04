Государства - члены подтвердили ненаправленность объединения против других стран и открытость для широкого сотрудничества, а также выступили за уважение права народов на самостоятельный выбор путей своего развития

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июля. /ТАСС/. Страны ШОС подписали совместную декларацию по итогам заседания Совета глав государств организации, которое прошло во вторник в онлайн-формате под председательством Индии.

Государства - члены ШОС подтверждают ненаправленность объединения против других стран и открытость для широкого сотрудничества.

ШОС выступает за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего развития.

Организация подтвердила, что не направлена против других стран и открыта для широкого сотрудничества.

ШОС выступает за уважение права народов на самостоятельный выбор развития.

В организации призвали к неукоснительному соблюдению ДНЯО.

Лидеры ШОС назвали приоритетами продовольственную и энергетическую безопасность.

В ШОС призвали бороться с вовлечением молодежи в террористические группировки.

Страны ШОС планируют укрепить сотрудничество в здравоохранении и ликвидации ЧС.

Лидеры стран - участников провозгласили 2024 год Годом экологии ШОС.

Страны Шанхайской организации сотрудничества считают роль ООН ключевой в сфере противодействия угрозам в информационном пространстве, а также указывают на суверенное право государств управлять интернетом в своем национальном сегменте.

В организации выступили за проведение инклюзивной реформы Всемирной торговой организации.

ШОС заявила о недопустимости вмешательства в дела стран под предлогом борьбы с терроризмом.

Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества будут реализовывать программы по реабилитации и реинтеграции радикально настроенных лиц в общество.

Страны ШОС выступили за демократический и нейтральный Афганистан.

В декларации саммита страны ШОС указали, что мир переживает трансформационные перемены и вступает в новую эпоху технологического развития, вызовы и угрозы становятся все более разрушительными.

Государства выразили озабоченность ростом наркотической угрозы.

ШОС будет блокировать радикальный и террористический контент в интернете.

Также организация выступает за укрепление роли женщин и молодежи в противодействии радикализации.

В саммите приняли участие все государства - члены ШОС, кроме того, Иран, Белоруссия и Монголия были приглашены в качестве наблюдателей. На правах гостя в нем участвовала Туркмения. Также на саммите присутствовали руководители двух органов организации - Секретариата и Региональной антитеррористической структуры ШОС. Кроме того, были приглашены руководители шести международных и региональных организаций: ООН, АСЕАН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и СВМДА.