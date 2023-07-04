4 июля, 10:06,
обновлено 4 июля, 10:31
ШОС

Страны ШОС подписали совместную декларацию

© ТАСС/ Ruptly

Государства - члены подтвердили ненаправленность объединения против других стран и открытость для широкого сотрудничества, а также выступили за уважение права народов на самостоятельный выбор путей своего развития

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июля. /ТАСС/. Страны ШОС подписали совместную декларацию по итогам заседания Совета глав государств организации, которое прошло во вторник в онлайн-формате под председательством Индии.

  •  Государства - члены ШОС подтверждают ненаправленность объединения против других стран и открытость для широкого сотрудничества.
  • ШОС выступает за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего развития.
  • Организация подтвердила, что не направлена против других стран и открыта для широкого сотрудничества.
  • ШОС выступает за уважение права народов на самостоятельный выбор развития.
  • В организации призвали к неукоснительному соблюдению ДНЯО.
  • Лидеры ШОС назвали приоритетами продовольственную и энергетическую безопасность.
  • В ШОС призвали бороться с вовлечением молодежи в террористические группировки.
  • Страны ШОС планируют укрепить сотрудничество в здравоохранении и ликвидации ЧС.
  • Лидеры стран - участников провозгласили 2024 год Годом экологии ШОС.
  • Страны Шанхайской организации сотрудничества считают роль ООН ключевой в сфере противодействия угрозам в информационном пространстве, а также указывают на суверенное право государств управлять интернетом в своем национальном сегменте.
  • В организации выступили за проведение инклюзивной реформы Всемирной торговой организации.
  • ШОС заявила о недопустимости вмешательства в дела стран под предлогом борьбы с терроризмом.
  • Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества будут реализовывать программы по реабилитации и реинтеграции радикально настроенных лиц в общество.
  • Страны ШОС выступили за демократический и нейтральный Афганистан.
  • В декларации саммита страны ШОС указали, что мир переживает трансформационные перемены и вступает в новую эпоху технологического развития, вызовы и угрозы становятся все более разрушительными.
  • Государства выразили озабоченность ростом наркотической угрозы.
  • ШОС будет блокировать радикальный и террористический контент в интернете.
  • Также организация выступает за укрепление роли женщин и молодежи в противодействии радикализации.

В саммите приняли участие все государства - члены ШОС, кроме того, Иран, Белоруссия и Монголия были приглашены в качестве наблюдателей. На правах гостя в нем участвовала Туркмения. Также на саммите присутствовали руководители двух органов организации - Секретариата и Региональной антитеррористической структуры ШОС. Кроме того, были приглашены руководители шести международных и региональных организаций: ООН, АСЕАН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и СВМДА. 

Теги:
Шанхайская организация сотрудничества
© Информационное агентство ТАСС
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