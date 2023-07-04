4 июля, 10:10,
обновлено 4 июля, 10:15
ШОС

Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества

Александр Казаков/ POOL/ ТАСС
© Александр Казаков/ POOL/ ТАСС

Страна стал девятым членом объединения

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) во вторник официально объявила о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения, решение об этом было принято на 23-м саммите организации под председательством Индии. Трансляцию виртуального заседания ведет Секретариат ШОС.

Иран стал девятым членом межгосударственного объединения. В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях вступления в организацию.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан. 

Теги:
ИранШанхайская организация сотрудничества
© Информационное агентство ТАСС
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