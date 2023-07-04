Председательство в ШОС на 2023-2024 год переходит к Казахстану

Лидеры организации дали высокую оценку председательству Индии, которое способствовало укреплению ШОС и "развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества"

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июля. /ТАСС/. Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на период с 2023 по 2024 год перейдет к Казахстану. Об этом говорится в совместной Нью-Делийской декларации, подписанной по итогам заседания Совета глав государств ШОС, которое прошло во вторник в виртуальном формате под председательством Индии.

"Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Республике Казахстан. Очередное заседание Совета глав государств - членов ШОС состоится в 2024 году в Республике Казахстан", - сказано в документе.

Лидеры также дали высокую оценку председательству Индии, которое способствовало укреплению ШОС и "развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества".

Казахстан за более чем 20 лет истории организации уже трижды являлся страной-председателем и принимал саммиты ШОС.

В саммите приняли участие все государства - члены ШОС. Иран, Белоруссия и Монголия были приглашены в качестве наблюдателей. На правах гостя в нем участвовала Туркмения. Также на саммите присутствовали руководители двух органов организации - Секретариата и Региональной антитеррористической структуры ШОС. . Кроме того, были приглашены руководители шести международных и региональных организаций: ООН, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).