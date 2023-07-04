Еврокомиссия призвала все стороны продлить зерновую сделку

В ЕК отметили, что открыты для рассмотрения любых возможностей

БРЮССЕЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) призывает все стороны продлить черноморскую зерновую инициативу и готова рассмотреть любые решения для достижения этой цели.

Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли ЕС снять санкции с Россельхозбанка.

"Мы призываем все стороны продлить сделку, потому что она важна. Мы оцениваем переговоры между ООН и Турцией, и, конечно, мы готовы рассмотреть все решения, которые могут способствовать [достижению] нашей цели", - сказал он.