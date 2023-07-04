В ШОС заявили о 69 предотвращенных терактах

Компетентные органы стран организации пресекли деятельность 73 ячеек международных террористических организаций, рассказал директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев

ТАШКЕНТ, 4 июля. /ТАСС/. Компетентные органы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пресекли деятельность 73 ячеек международных террористических организаций и предотвратили 69 терактов. Об этом сообщил директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев.

"В отчетный период государствами - членами ШОС пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек международных террористических организаций. В предыдущий период было 60. Рост на 13. Предотвращено 69 терактов, было 40", - отметил он, выступая на заседании Совета глав государств - членов организации по видеосвязи.

По словам Мирзаева, не поменялись показатели по выявлению, задержанию и нейтрализации лидеров, членов и пособников международных террористических организаций. "507 лиц было задержано, 447 осуждено, 182 лидера было нейтрализовано", - указал он.

Директор исполкома РАТС ШОС добавил, что за отчетный период значительно выросло количество вскрытых каналов финансирования террористов. В предыдущий период было всего 26 каналов, сейчас - 13 166.

"На прежнем уровне осталась работа по глобальной сети блокирования инфоресурсов, добавил он. - 6 162 лица у нас числятся как лица, участвующие в вооруженных конфликтах".