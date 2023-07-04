В Секретариате ШОС состоялась церемония поднятия флага Ирана

Республика стала девятым членом межгосударственного объединения

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония поднятия флага Ирана в связи с принятием исламской республики в ряды стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась в секретариате организации в Пекине, передает корреспондент ТАСС.

Иран на 23-м саммите ШОС стал девятым членом межгосударственного объединения. В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях вступления в организацию.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан.