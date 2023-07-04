США утверждают, что отследили полет военных самолетов России у Аляски

Согласно заявлению НОРАД, деятельность РФ в опознавательной зоне ПВО штата происходит регулярно и не рассматривается как угроза

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) 3 июля отследило полет четырех российских военных самолетов у Аляски. Об этом во вторник сообщила пресс-служба командования.

"Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 3 июля 2023 года", - утверждается в заявлении, опубликованном в Twitter НОРАД.

Российские самолеты "находились в международном воздушном пространстве" и не входили в американское или канадское, указали военные. "Деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", - добавили они.

В Минобороны РФ ранее неоднократно заявляли, что все полеты самолетов российских Воздушно-космических сил выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

США и Канада подписали договор о создании НОРАД 12 мая 1958 года на заре холодной войны. Главная цель - обеспечивать раннее оповещение о пусках баллистических ракет и защиту от самолетов и крылатых ракет, вторгающихся в воздушное пространство двух стран.