Украина и США могут начать следить за обстановкой на ЗАЭС, используя возможности NASA

Глава Минэнерго страны Герман Галущенко рассказал чрезвычайному и полномочному послу США Бриджит Бринк о текущей ситуации в украинской энергосистеме, упомянув, что Россия якобы собирается осуществить теракт на станции

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Украина и США собираются начать мониторинг ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) с помощью возможностей Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины.

"Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки на Украине Бриджит Бринк. <...> Стороны обсудили возможную помощь США в мониторинге ситуации на [Запорожской атомной] станции с использованием возможностей космического агентства США", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава Минэнерго рассказал дипломату о текущей ситуации в энергосистеме Украины, в том числе упомянув и то, что Россия якобы собирается осуществить теракт на ЗАЭС. "Галущенко отметил мероприятия, проводимые для либерализации украинского энергетического рынка и его интеграции с европейским. <...> В ходе встречи обсуждалась подготовка к следующему отопительному сезону", - добавили в министерстве. Кроме того, акцентировано внимание на необходимости увеличения пропускной способности линий между Украиной и европейскими государствами для возможного наращивания импорта электроэнергии и стабильного обеспечения электроснабжения в зимний период.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский накануне визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в РФ обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не имея каких-либо доказательств, он оповестил об этом США, Бразилию, Индию, Китай, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. 29 июня на территории Днепропетровской и Николаевской областей, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей проходят учения по отработке действий в случае ЧС на ЗАЭС.

ЗАЭС расположена в Энергодаре, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают жилые районы Энергодара. Удары из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня приходились и на территорию станции.