Макрон заявил о прохождении пика беспорядков во Франции

Французский лидер на совещании с мэрами коммун республики при этом призвал "быть осторожным в отношении предстоящих дней и недель"

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что пик беспорядков в стране пройден. Такое мнение он высказал во вторник на совещании с мэрами коммун в Елисейском дворце.

"Надо быть осторожным в отношении предстоящих дней и недель, но, как можно судить, пик беспорядков пройден", - приводит телеканал BFMTV слова французского лидера.

В ходе встречи, на которую пришли руководители 241 коммуны, Макрон подчеркнул, что сейчас "абсолютным приоритетом должно стать обеспечение долговременного порядка".

По данным МВД, с 27 июня в ходе беспорядков во Франции задержаны 3 486 человек, в том числе 1 244 несовершеннолетних. В отношении 374 задержанных будут применены ускоренные судебные процедуры. Ранее в интервью газете Le Parisien Макрон пригрозил семьям несовершеннолетних участников погромов финансовыми санкциями.