Итальянский генерал посоветовал Зеленскому вернуться к предвыборным обещаниям по Донбассу

Фабио Мини отметил, что конфликт продолжается только при поддержке Запада

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Итальянский генерал, бывший командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО Фабио Мини напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о его предвыборных обещаниях прекратить конфликт в Донбассе.

"Возможно, я утрачу чьи-то голоса. 1. Закончить конфликт в Донбассе; 2. Говорить с русскими; 3. Нейтралитет Украины", - перечислил автор в своем выступлении на тему "Война или мир?", отрывок из которого приводит газета Il Fatto quotidiano. "Это был 2019 год, и только что избранный президент Зеленский заявил это в парламенте. Но от крайне правых поступило предупреждение: "Ты потеряешь не только голоса", а командиры группировок сказали, что говорить с русскими стало бы актом предательства. И он изменил мнение", - продолжает автор.

Он отмечает, что конфликт продолжается только при поддержке Запада. Сегодня Европа - в конфликте, и потому что он идет в ее географических границах, и потому что она оказывает активную политическую, экономическую и военную поддержку одной из противоборствующих сторон", - продолжает генерал.

Он назвал неправдой то, что конфликт касается только Украины и России. "Он касается США и России и, главным образом, всей европейской безопасности", - считает генерал. Он также полагает, что вхождение Украины в НАТО не укрепит безопасность. Мини убежден, что для укрепления безопасности нужно, чтобы все пошли на уступки и компромиссы.