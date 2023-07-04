4 июля, 11:01,
обновлено 4 июля, 11:36

Reuters: Китай отложил запланированный визит главы европейской дипломатии

EPA-EFE/ GEORGI LICOVSKI
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
© EPA-EFE/ GEORGI LICOVSKI

В Евросоюзе пытаются "найти альтернативные" даты

ТАСС, 4 июля. Китай отложил запланированную на следующую неделю поездку в республику главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

"К сожалению, китайские коллеги проинформировали нас о том, что [осуществить визит в] запланированные даты на следующей неделе больше не представляется возможным. Теперь нам нужно найти альтернативы", - приводит агентство выдержки из письменного заявления пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, оказавшегося в его распоряжении.

Информация о причинах отмены и предполагаемых датах возможного визита не приводится.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на посла ЕС в Пекине Хорхе Толедо сообщило, что Боррель на следующей неделе посетит Китай для встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и другими официальными лицами.

18 мая Жозеп Боррель заявил в опубликованной в испанской газете El Pais статье, что отношения с Китаем являются более сложным политическим вопросом для Евросоюза, чем взаимодействие сообщества с Россией. Он полагает, что Евросоюз должен пересмотреть свою политику в отношении КНР по трем причинам: "изменения внутри Китая", "ужесточение стратегической конкуренции между США и Китаем" и "подъем Китая как ключевого игрока в региональных и глобальных проблемах". Боррель считает, что данная ситуация оказывает все большее давление на ЕС, а также создает неудобные дилеммы. Дипломат заверил, что нет жизнеспособной альтернативы отношению к КНР как к партнеру, конкуренту и системному сопернику в зависимости от вопроса. 

Теги:
КитайБоррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
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