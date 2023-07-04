Расчеты в нацвалютах и многополярный миропорядок. Заявления лидеров стран ШОС на саммите

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) твердо привержена формированию многополярного миропорядка, основанного на международном праве при координирующей роли ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите объединения.

Он подчеркнул, что ШОС вносит реальный вклад в поддержание мира и стабильности, а также в обеспечение устойчивого экономического роста государств-участников. Развивать экономические связи важно с помощью увеличения доли национальных валют в торговых расчетах между странами объединения, считает председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, страны ШОС подписали совместную Нью-Делийскую декларацию, согласно которой Иран получил полноправное членство в организации.

ТАСС собрал основные тезисы из выступлений глав государств.

О ситуации в России

Путин поблагодарил коллег из стран ШОС, поддержавших действия российского руководства "по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан". Россия намерена и дальше углублять связи с участниками объединения.

РФ продолжает устойчиво развиваться, а народ как никогда консолидирован. Против Москвы ведется гибридная война, но "Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям".

О роли ШОС в мире

В мире повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, а также роста бедности и ухудшения продовольственной и экологической безопасности. Эти проблемы ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала, заявил Путин. Важно, что "все участники объединения сходятся в оценках ситуации в мировой политике, в безопасности, в социальной и экономической сферах".

ШОС привержена формированию по-настоящему справедливого и многополярного миропорядка, основанного на международном праве, взаимоуважительном сотрудничестве суверенных государств при координирующей роли ООН, подчеркнул президент РФ. За 20 лет она превратилась в важную платформу развития в Евразийском регионе и может стать "важным голосом для реформирования других глобальных институтов, в том числе ООН", считает премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Страны ШОС "должны отстаивать общие ценности всего человечества, защищать ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, противостоять гегемонизму и силовой политике", заявил Си Цзиньпин. Необходимо противостоять попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в регионе, а также выступать против попыток вмешательства извне и цветных революций, считаетон. Странам также необходимо выступать против протекционизма и односторонних санкций, а также против "попыток возведения искусственных барьеров, срыва связей и цепочек поставок".

Казахстан при этом призывает не допустить геополитический разлом между Востоком и Западом: "Шанхайская организация сотрудничества может и должна предложить мировому сообществу свое видение устойчивого мира", - сказал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Так, Казахстан представит инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", где будут заложены принципы укрепления мер доверия, поддержания стабильности и безопасности.

Об экономическом сотрудничестве

Китай призывает увеличить долю национальных валют в торговых расчетах между странами объединения, а также создать Банк развития ШОС, заявил председатель КНР.

Применение национальных валют, как указал Путин, во взаимных расчетах уже расширяется в торговле между РФ и КНР. Более 80% коммерческих сделок осуществляется в рублях и юанях. А доля рубля в экспортных операциях со всеми странами - участницами в 2022 году превысила 40%. В целом же, в 2022 году торговля России с государствами - членами объединения увеличилась на 37%, достигнув рекордных $263 млрд, а за январь - апрель 2023 года показатель вырос еще на 35%

Как отметил Путин, Россия выступает за наращивание сотрудничества в инвестиционной и банковско-финансовой сферах, промышленности, энергетике, транспорте и других отраслях.

Странам ШОС также важно координировать работу по обеспечению энергетического баланса, а также энергопереходу и декарбонизации экономики, считает Токаев. Он предложил к следующему саммиту в Астане в 2024 году согласовать энергетическую стратегию ШОС.

Токаев обратил внимание, что до сих пор "не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС", так как нет механизмов финансового сопровождения проектной деятельности, поэтому стоит рассмотреть возможность создать совместный инвестиционный фонд.

О вызовах в регионе

Ситуация в Афганистане, которая находится в фокусе внимания ШОС, не становится менее напряженной, отметил Путин. По-прежнему важно бороться с терроризмом, противодействовать экстремизму, религиозному радикализму, пресекать наркотрафик и другие виды контрабанды.

Необходимо жестко и решительно бороться с терроризмом и усилить сотрудничество в противодействии его финансированию. Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности всех государств ШОС, заявил Моди. "Нельзя допустить, чтобы афганская территория использовалась для дестабилизации соседей", - сказал он.

О расширении ШОС

Присоединение Ирана к ШОС поможет активнее реализовать портовый проект "Чабахар" - транспортные коридоры способствуют сближению стран, подчеркнул Моди. По его словам, интерес к вступлению в ШОС проявляют и другие страны. Однако важно сохранять фокус на интересах и ожиданиях центральноазиатских стран. Также, по словам Путина, важно помочь Ирану эффективно встроиться в ведущуюся в рамках ШОС многоплановую работу.

Кроме того, во вторник был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к объединению. Это запускает процедуру полноценного присоединения республики к ШОС. Белоруссия была приглашена на саммит в качестве наблюдателя.

Нью-Делийская декларация

Как отмечается в Нью-Делийской декларации, подписанной по итогам заседания Совета глав - государств ШОС, организация подтверждает ненаправленность объединения против других стран и открытость для широкого сотрудничества, выступает за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего развития. Страны-участницы также выступают за неукоснительное соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, они назвали приоритетами продовольственную и энергетическую безопасность и заявили о недопустимости вмешательства в дела стран под предлогом борьбы с терроризмом.